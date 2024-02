SIN PROTAGONISMO, NI BUSQUEDA DE REFLECTORES VERDADERA LUCHA COOPERTIVISTA DA RESULTADOS

Mas fortalecida que nunca, con avances tangibles que causaron jubilo y satisfacción a los integrantes de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, que ya ven la luz al final del túnel de injusticias, corrupción y confabulación por la quiebra fraudulenta de su factoría en 1991.

En la asamblea democrática y participativa quincenal, informe del apoderado Jorge Joel de la Rosa y llamada del representante del consorcio regiomontano de abogados, motivaron aplausos y reconocimientos para ellos y los consejos de administración y vigilancia y equipo de colaboradores por la meta alcanzada.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – La gran relevancia e interés público que hoy en día vive la verdadera lucha cooperativista “Joel de la Rosa González” es el reflejo de una estructurado y cimentado proyecto de defensa y de reclamo del precursor y guía de esta lucha que hoy lleva su nombre y cuyo largo camino desde la fraudulenta quiebra del Ingenio Mante en 1991 hasta la fecha no ha sido fácil, por ello, al ver la luz al final del túnel de corrupciones e injusticias fue comentada y reconocida este domingo en el marco de la asamblea quincenal informativa.

Fue el propio apoderado legal Jorge Joel de la Rosa Ramírez quien la recordó luego de dar a conocer el balance y resultados obtenidos en la quincena y cuyo avance fue recibido con aplausos y reconocimientos para él, el consorcio regiomontano de abogados que les respaldan y representan, los consejeros de administración y vigilancia y el equipo de colaboradores.

Reafirmando el sentido apolítico de esta lucha, encausado por su precursor y guía moral Joel de la Rosa González QEPD, su hijo y actual apoderado legal Jorge Joel, les dijo con modestia “yo solo soy su gestor, no soy líder, no busco que la prensa voltee a verme, no busco liderazgo, solo tengo una meta, servirles y darles resultados a ustedes”.

Con la posesión de toda la documentación y pruebas que estructuran la demanda y defensa de la cooperativita de ejidatarios y obreros del Ingenio Mante, del largo camino que transitaron en las instancias judiciales, de juzgados, tribunales, SCJN y Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la búsqueda infructuosos apoyos de políticos, gobernantes, diputados, senadores, dirigentes de las cámaras de diputados y de senadores, de medios nacionales y estatales de información Jorge Joel reiteró el llamado a no dejarse llevar por el canto de las sirenas que solo quiere desviar la atención y fracturar esta lucha cobijando un interés personal y político.

“Nosotros no andamos bloqueando carreteras, ni saltando de promoción en promoción de proyectos políticos de precandidatos, ni abanderando luchas de trabajadores del IMSS, ni de usuarios de Distrito de Riego, nuestra lucha es la de ustedes, que es la “Verdadera Lucha Cooperativista y estamos enfocado solo en ello, cumpliendo con el compromiso de mi señor padre Joel de la Rosa González QEPD, de los consejeros y el de un servidor, de dar resultados para verlos felices” remarcó Jorge Joel de la Rosa.