EL GOBIERNO MUNICIPAL DE EL MANTE 2024-2027 REAFIRMA EL COMPROMISO CON EL IMPULSO AL DEPORTE Y AL TALENTO JUVENIL.

La alcaldesa Patty Chío realizó la entrega oficial de uniformes a los deportistas, reconociendo su disciplina y el arduo trabajo de sus entrenadores de cara a la etapa nacional de la CONADE.

El Mante, Tam. – En un acto que reafirma el compromiso de la administración municipal con el talento deportivo local, la Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó la entrega oficial de uniformes a los integrantes de la Selección de Atletismo de El Mante.

Este representativo vestirá los colores del municipio en la próxima Olimpiada Estatal, competencia que funge como la eliminatoria decisiva rumbo a los Juegos Nacionales de la CONADE. Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que estos jóvenes no solo llevan consigo un equipo deportivo, sino el orgullo y las esperanzas de toda una comunidad.

En su mensaje, Patty Chío hizo especial énfasis en los valores que han llevado a estos atletas a los primeros planos de la competencia:

Disciplina y constancia: El rigor de los entrenamientos diarios.

Dedicación técnica: El papel fundamental de los entrenadores en la formación de talentos.

Identidad local: La importancia de representar dignamente a El Mante en escenarios estatales.

Con este apoyo, la delegación mantense se declara lista para iniciar su participación en la justa estatal, con la mira puesta en asegurar su lugar dentro del medallero nacional. La administración municipal cerró el acto deseando a los deportistas un año lleno de logros y triunfos que sigan poniendo en alto el nombre de la ciudad.