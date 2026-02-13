IMPULSA PATTY CHÍO CAPACITACIÓN PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES EN EL MANTE

* El Mante es el primer municipio en promover el Protocolo de Atención a Incendios Forestales 2026.

Con el firme compromiso de proteger los recursos naturales y salvaguardar a la población, el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la Presidenta Municipal Patty Chío, impulsó la capacitación sobre el “Protocolo de Atención a Incendios Forestales y la NOM-015”, impartida por el área de Fomento Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

En el marco del inicio de la Temporada de Incendios 2026, se llevó a cabo una reunión informativa presidida por la alcaldesa, quien estuvo acompañada por la Directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, así como por representantes de corporaciones de emergencia, autoridades de los tres órdenes de gobierno y medios de comunicación.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal destacó:

“En El Mante actuamos con responsabilidad y prevención. No vamos a esperar a que el problema llegue; nos estamos preparando con tiempo para proteger nuestros recursos naturales y, sobre todo, a nuestras familias”.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo coordinado:

“La prevención es tarea de todas y todos. Solo trabajando en unidad, gobierno y ciudadanía, podremos lograr un saldo blanco en esta temporada”.

Esta acción se realiza conforme al decreto gubernamental publicado el 26 de agosto de 2025, el cual establece la veda para el uso del fuego del 1° de febrero al 31 de agosto de cada año, reforzando así las estrategias preventivas.

La alcaldesa hizo un llamado especial a productores cañeros y a la ciudadanía en general:

“Respetar la veda no es solo cumplir con la ley, es cuidar nuestra tierra y nuestro futuro. Invitamos a evitar quemas sin autorización y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio”.

El Gobierno Municipal reiteró que se trabaja de manera estrecha con el Gobierno de Tamaulipas, liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, fortaleciendo la capacitación, la prevención y la capacidad de respuesta inmediata.

Con estas acciones, El Mante reafirma su liderazgo regional al ser el primer municipio en promover esta actividad, demostrando que la organización y la responsabilidad compartida son clave para garantizar la seguridad de las familias.

A la reunión asistieron también titulares de Desarrollo Rural, Protección Civil Municipal y Estatal, mandos de seguridad, productores cañeros y representantes del Grupo Pantaleon, sumando esfuerzos para enfrentar coordinadamente la Temporada de Incendios 2026.