LANZA SET REVISTA CIENTÍFICA QUE FORTALECERÁ LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CON IMPACTO SOCIAL

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Uno de los ejes rectores de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es hacer investigación educativa con impacto social, y eso es precisamente lo que se desarrollará en la revista científica “ConCiencia Educativa”, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Que no sea una investigación árida, que no sea una investigación desconectada de la vida diaria, y lo que vamos a ver en esta revista va a ser una investigación y una ciencia muy conectadas a las comunidades locales, que es lo que pide la Nueva Escuela”, enfatizó.

El titular de Educación, quien asistió a la presentación del primer número de esta publicación, comentó que “ConCiencia Educativa” es resultado del trabajo conjunto entre el Consejo Técnico para la Educación en Tamaulipas y el Centro Estatal de Tecnología Educativa, en la cual se abordarán temas de trascendencia para la comunidad educativa, como la Inteligencia Artificial o las problemáticas socioemocionales, entre otros.

Puntualizó la importancia de la investigación científica, la cual se promueve en todas las instituciones de educación superior en Tamaulipas, siendo el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM) una de las principales instituciones que fortalece la investigación en temas de educación.

“La investigación educativa es muy necesaria, es muy necesaria como toda investigación, para no solo aplicar los mismos contenidos y metodologías siempre, sino estar innovando frente a las nuevas necesidades; por eso hoy lanzamos la nueva revista de ciencia y divulgación de los hechos educativos que suceden en Tamaulipas, México y el mundo”, apuntó.

Valdez García subrayó que la idea es divulgar el conocimiento científico en el ámbito educativo entre la comunidad escolar tamaulipeca, “una idea fundamental de que todo el personal directivo, administrativo, la lea y tengamos más cultura, más conocimiento de todo lo que implica la investigación”.

Compartió que en este momento la entidad cuenta con 767 profesionistas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), que laboran en las universidades politécnicas, tecnológicas y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), institución que aporta el mayor número de dichos integrantes.



Enfatizó que esta publicación no solo alentará la investigación, sino también cumplirá con ser un elemento de divulgación; “también es la divulgación de las narrativas y de las historias de éxito que suceden todos los días en los salones de clase”, añadió.

Informó que tendrá una periodicidad trimestral, será gratuita y se distribuirá de manera digital a todas las instituciones educativas. “Les mandaremos vía correo electrónico, y queremos ir aumentando ese directorio, precisamente para que, aparte de esos 50 mil maestros de la estructura educativa, el público en general también la pueda recibir”, precisó.

Señaló que “ConCiencia Educativa” es posible gracias a la labor de todas y todos quienes conforman el sector educativo, que con el impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya se fortalece una visión que fomenta la ciencia, la innovación y la tecnología entre las y los estudiantes tamaulipecos, como palanca del desarrollo y el bienestar de la población.

