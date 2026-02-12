RECHAZA SALUD QUE SE REGISTRE PRIMER CASO DE SARAMPIÓN EN ESCUELA DE REYNOSA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud descartó la presencia de un caso de sarampión en el municipio de Reynosa, ya que no presenta las características clínicas para confirmar la enfermedad.

Lo anterior lo informó el epidemiólogo estatal, Sergio Uriegas Camargo, al detallar que derivado de la nota publicada en redes sociales y algunos medios informativos, en el que se menciona un caso positivo de sarampión en la escuela primaria “Raúl Flores García”, de Reynosa, la paciente no presentó fiebre, no viajó y los contactos cercanos permanecen asintomáticos, lo que determina que se descarta la presencia de sarampión.

“Este caso, no cumple con la definición clínica para determinar probable o positivo a esta enfermedad; sin embargo, tenemos la instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, de activar de manera inmediata el cerco epidemiológico y bloqueo vacunal para evitar contagios, y este caso se trata de una paciente con probable padecimiento de varicela”, señaló.

Dijo que a pesar de la sintomatología de la paciente de 9 años, y de acuerdo con los protocolos establecidos para confirmar o descartar el diagnóstico, se envía muestra al Laboratorio Estatal de Salud Pública, la cual se espera que los resultados se obtengan en un periodo de 4 días.

Uriegas Camargo insistió que, el último caso registrado en Tamaulipas fue en el primer semestre del 2025, y en este año solamente se han presentado casos sospechosos, los cuales a la fecha han sido descartados, y agregó que la vacuna es la principal herramienta de prevención, por ello muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente por la aplicación de este biológico.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud reafirma su compromiso con la población de realizar las acciones preventivas de manera oportuna para evitar enfermedades y proteger la salud de las y los tamaulipecos, y exhorta a la comunidad a mantenerse informada a través de las vías de comunicación oficiales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/