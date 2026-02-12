AVANZA TRANSFORMACIÓN DE VIALIDADES CON PATTY CHÍO

*Con apoyo de la concretera móvil se rehabilita la calle Víctor Saavedra de la colonia Linares.

Con acciones que dignifican y mejoran la calidad de las vialidades, el Gobierno Municipal de El Mante continúa fortaleciendo la infraestructura urbana a través del programa permanente con apoyo de la concretera móvil, acciones que son supervisadas directamente por la Presidenta Municipal, Patty Chío.

Mediante el uso de la planta móvil de concreto hidráulico, la administración municipal impulsa obras que garantizan mayor durabilidad, resistencia y seguridad para automovilistas y peatones. Estos trabajos permiten mejorar la conectividad entre colonias y brindar calles más dignas a las familias mantenses.

Durante el recorrido de supervisión en la calle Víctor Saavedra, en la colonia Linares, la alcaldesa destacó la importancia de estas acciones y reiteró su compromiso con la ciudadanía.

“Estamos trabajando con hechos, no con palabras. Cada calle rehabilitada representa bienestar y mayor seguridad para nuestras familias”, expresó.

Asimismo, subrayó que la planeación y ejecución responsable de los recursos es una prioridad en su administración: “Nuestro compromiso es claro: llevar obras de calidad a cada rincón de El Mante y dar resultados que se vean y se sientan”.

La Presidenta Municipal señaló que la supervisión constante permite garantizar que los trabajos se realicen conforme a los estándares establecidos y con total transparencia.

“Seguiremos avanzando con paso firme en la transformación de nuestras vialidades, porque nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de todas y todos”, puntualizó.

El Gobierno Municipal de El Mante reafirma así su compromiso de continuar impulsando acciones que consoliden una ciudad más segura, ordenada y en constante desarrollo.