IMPULSA PATTY CHÍO CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS VIALES EN COLONIAS

*Tras concluir con la reposición de líneas de agua y drenaje, la Alcaldesa dio el banderazo de arranque para la pavimentación de arterias en las colonias: Canoas , Municipio Libre y Nacional Colectiva Tercera Etapa.

Con el firme compromiso de avanzar en el plan anual de obras, la Presidenta Patty Chío dio el banderazo de arranque a obras de pavimentación en tres importantes sectores.

Acompañada por un nutrido grupo de familias beneficiadas en cada una de las obras, la Presidenta Municipal Patty Chío regresó para cumplir el compromiso contraído y consolidar la pavimentación de las arterias viales, completando circuitos.

Con gran algarabía, la Presidenta fue recibida por familias de la calle Mariano Azuela de la colonia Canoas, en donde después de haber sufrido de brotes de aguas negras por meses, las calles ahora están listas para pavimentarse.

“Presidenta agradecemos de su apoyo por habernos volteado a ver y cambiar nuestra historia, somos unas de las colonias más viejas y sin calles y accesos dignos”, dijo Irma Estela Arcos.

En la prolongación Tula y calle Chicoasen de la Colonia Municipio Libre, el reconocimiento fue total al comprobar que Patty Chío y la administración que ella encabeza es de palabra y cumple los compromisos .

“Agradecemos por construir este circuito que además de comunicarnos con los colonias Burocráticas, los alumnos del CBTis y quienes acuden al banco del bienestar, tendrán un acceso digno”, dijo Manuel Delgado Hernández.

En la colonia Nacional Colectiva se agradeció el cumplir con la palabra y regresar a dar el banderazo para la pavimentación de esta calle, después de sufrir taponamientos en la línea de drenaje que ya fue rehabilitada con nueva tubería.

“Usted vino en el mes de marzo para atender y dar respuesta a nuestra petición, primero con el vactor y luego con el cambio de toda la tubería y ahora con el inicio de la pavimentación, de la cual estamos agradecidos”, precisaron integrantes del Comité Social de Obra .

La Presidenta en su mensaje, expresó el gran compromiso que existe con los mantenses , pero sobre todo con las familias de estos sectores afectados en su mayoría por problemas de drenaje , a los que se les da una solución de raíz después de años de abandono.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero trabajamos con la misma línea de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestro Gobernador Américo Villarreal , poniendo al centro de todas nuestras acciones a las familias y atendiendo sus necesidades prioritarias y estos servicios realmente son una necesidad”, destacó la Presidenta.

Patty Chío asistió acompañada por síndicos y regidores, el director de Obras Públicas Pedro González Ángeles; así como los titulares de otras áreas del Gobierno Municipal, para dar atención integral a los ciudadanos.