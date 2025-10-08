GARANTIZA PATTY CHÍO SEGURIDAD EN ESCUELAS

*Junto a Protección Civil Municipal inicia verificaciones en cocinas y comedores escolares, en unidad con SET y sistema DIF.

Para salvaguardar la seguridad de niños y madres de familia en las escuelas, el Gobierno Municipal y Protección Civil iniciaron la verificación de cocinas y comedores escolares.

La Presidenta Municipal Patty Chío acompañada del jefe del CREDE Israel Regalado Pérez, el director de Protección Civil Édgar Ayala y la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, puso en marcha el operativo que en equipo se realizará en 77 planteles educativos donde se distribuyen los desayunos escolares municipales.

La escuela primaria “Felipe Cartillo Puerto” en el ejido Cuahutemoc fue la primera en verificar donde elementos de Protección Civil Municipal revisaron las condiciones de infraestructura en cocina y comedor donde se proporcionan los desayunos escolares a los alumnos, cuyo dictamen será emitido a la dirección del plantel para la corrección de anomalias qué se detecten.

“Para los gobiernos de la Transformación la educación es una prioridad y lo vemos en los apoyos que la Dra. Claudia Sheinbaum hace llegar a través de las becas escolares y el programa la escuela es nuestra, recursos que vienen a reforzar la educación y que en el municipio respaldamos, garantizando la seguridad de sus hijos” dijo la Presidenta.

El director de la primaria profesor Norberto Aurelio Torres, reconoció el interes de la Presidenta Municipal y el Gobierno del Estado por preocuparse por la niñez: “Es importantísimo entender esta actividad que es de relevancia para nosotros y para todas las escuelas del municipio”.

El director de Proteccion Civil Municipal Édgar Ayala, detalló que la finalidad es garantizar la seguridad de los niños y puso a disposición de directivos y autoridades de la Secretaria de Educación las acciones que en materia de prevención se puedan realizar en unidad.