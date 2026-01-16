TENDRÁ DIF EL MANTE BINGO A BENEFICIO DE CASA HOGAR

*La Presidenta Municipal Patty Chío y el Patronato del Sistema DIF emprenden nuevas metas y propósitos para fortalecer la asistencia social de las familias mantenses.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la asistencia social para las familias mantenses, el Patronato del Sistema DIF El Mante, presidido por Perla Cristina Chío de la Garza, y la Presidenta Municipal Patty Chío, han coordinado diversas actividades para este nuevo año.

Entre los primeros eventos programados se encuentra el Bingo con Causa, cuyo propósito es recaudar fondos a beneficio de la Casa Hogar del Adulto Mayor, evento que se llevará a cabo el 26 de febrero a las 4:00 de la tarde, en el salón del Sindicato de Trabajadores del IMSS.

“Valoramos y agradecemos profundamente el respaldo que la ciudadanía brinda a este tipo de eventos. Su contribución va dirigida a una causa noble y bien transparentada”, afirmó la presidenta del Patronato del Sistema DIF El Mante.

La invitación está abierta para todos los ciudadanos que deseen colaborar y disfrutar de una tarde solidaria. El evento será una excelente oportunidad para contribuir al bienestar de los adultos mayores y fortalecer el compromiso social en la comunidad.

El Patronato trabajó con un evento similar el año pasado, cuyos fondos fueron aplicados en la rehabilitación y equipamiento de la Casa Hogar y este año, el propósito es seguir mejorando el edificio y la atención de los Adultos Mayores internos.