INAUGURA PATTY CHÍO DESAYUNADOR EN LA PRIMARIA “EMILIO CARRANZA”

* ​Agradece al gobernador Américo Villarreal Anaya por la obra de 2 mdp construida por ITIFE y equipada por DIF Tamaulipas.

* ​El Gobierno de El Mante contribuye con dos aires acondicionados para que los alumnos cuenten con un área más digna y segura.

​En la Escuela Primaria “Emilio Carranza”, ubicada en Congregación Quintero, y con el valioso respaldo del gobernador del Estado de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, la presidenta municipal Patty Chío inauguró el desayunador escolar construido por el ITIFE.

La obra, que suple la demolición de tres edificios que representaban un riesgo de inseguridad para los alumnos, se construyó con una inversión de 2 mdp y se equipó con apoyo de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y la aportación del Gobierno Municipal que preside Patty Chío, fortaleciendo así la alimentación y el bienestar de niñas y niños.

“Este logro es el resultado de un trabajo conjunto con el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, quienes siguen impulsando acciones en favor de la educación y la niñez tamaulipeca. Como Gobierno Municipal también nos unimos a este gran trabajo con la climatización del nuevo edificio”, dijo la alcaldesa al entregar dos aires acondicionados.

​Acompañada de Francisca González Castillo, directora de Programas Alimentarios del DIF Tamaulipas; el Arq. Pedro Yépez, del ITIFE; así como la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez; el jefe del CREDE, Israel Regalado Pérez; el comisionado de COEPRIS, Marco A. González; el director Juan Ibarra y parte del cabildo mantense, la presidenta municipal inauguró el nuevo edificio donde se sirvieron alimentos a 102 alumnos de la primaria.

“Este es un ejemplo del interés que como gobierno nos demuestran al tener la voluntad para que en nuestra escuela y comunidad contemos con instalaciones seguras. Como recordarán, el anterior edificio representaba un riesgo para todos los alumnos y hoy ya estamos seguros gracias a ustedes”, expresó la alumna Annet Yusely Martínez al agradecer al Gobierno de Tamaulipas y de El Mante por trabajar en equipo a favor de la niñez beneficiada con los desayunos escolares.