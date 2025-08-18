GESTIONA PATTY CONSERVACIÓN DE CARRETERAS Y PROYECTOS ANTE LA SICT

• Recibe en El Mante y realiza un recorrido con el Director Gral. del Centro Tamaulipas de la SICT Mario Mata Reséndiz, para constatar trabajos de conservación en carreteras que convergen al municipio, evalúan condiciones de las vías de comunicación y propone proyectos para dar mayor seguridad a escuelas como el Tecnológico.

Con la presencia del Delegado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas, la Presidenta Municipal Patty Chío realizó un recorrido por los tramos carreteros federales que convergen a El Mante, con el objetivo de analizar las condiciones en la que se encuentra la red de comunicaciones, conocer el trabajo de conservación que hace la SICT y presentar gestiones de rehabilitación, conservación y zonas seguras para instituciones como el Tecnológico.

Acompañada por el regidor José Alfredo Rodríguez, quien es Delegado regional Mante de la Confederación de Transportistas Mexicanos (Conatram) y Mario Mata Reséndiz director Gral. del Centro Tamaulipas de la SICT, la alcaldesa efectuó el recorrido en tramos carreteros , en donde se realizaron compromisos de conservación rutinaria y periódica y se presentaron proyectos y gestiones planteadas con anterioridad.

“Sabemos el compromiso que existe del Gobierno Federal para apoyar a El Mante , a través de la SICT, gracias Delegado por estar presente en la región cañera y por escucharnos; esperamos su respaldo para nuestros proyectos”, dijo.

Con la representación del Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director de la Srcretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Tamaulipas, dijo que se tiene presente a El Mante, se trabaja en la conservación de las carreteras que convergen a este municipio y se busca mantener la inversión en la infraestructura de la red carretera.

La Presidenta Patty Chío destacó que la gestión es una tarea permanente que se hace a través del Gobierno Municipal, con el fin de hacer más eficiente y segura la comunicación carretera en la región Mante; como parte de las gestiones presentadas, se sostuvo una mesa de diálogo con el Director General de la SICT y el Director del Tecnológico de El Mante, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, quien agradeció las gestiones de la alcaldesa para que alumnos y personal del plantel, tengan un acceso seguro al sitio.

El Director del Tecnológico reiteró y agradeció el interés que la Alcaldesa Patty Chío ha puesto en este proyecto que desde hace más de 10 años han impulsado, para dar acceso seguro al personal y alumnos.