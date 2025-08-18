GOBIERNO DE ARMANDO MARTÍNEZ, EL MEJOR EVALUADO DE TAMAULIPAS

*Altamira destaca en desempeño, servicios públicos, cercanía ciudadana y seguridad, según encuesta de RUBRUM

Bajo el liderazgo del Dr. Armando Martínez Manríquez, Altamira se ha consolidado como un modelo de buen gobierno en Tamaulipas, gracias a una gestión enfocada en resultados, cercanía con la ciudadanía y mejora de servicios públicos.

Así lo confirma una reciente encuesta realizada por la firma nacional RUBRUM, que posiciona al gobierno municipal como el mejor evaluado del estado.

De acuerdo con el estudio, el alcalde Armando Martínez se ubica como el mejor posicionado entre los presidentes municipales de Tamaulipas y figura también entre los mejores a nivel nacional. La evaluación abarcó rubros como desempeño general, servicios públicos, cercanía con la población y seguridad, donde el edil altamirense obtuvo las calificaciones más altas.

Uno de los aspectos más valorados por los ciudadanos es la presencia constante del presidente municipal en colonias y comunidades, escuchando de primera mano las inquietudes de los altamirenses y brindando soluciones concretas. Esta cercanía ha fortalecido la confianza de la población en su gobierno y ha sido clave para consolidar avances significativos en infraestructura, programas sociales y seguridad.

Con estos resultados, Armando Martínez Manríquez se consolida como un referente en gobernanza municipal en Tamaulipas.