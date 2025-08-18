OCAMPO AVANZA EN LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DIGNA PARA SUS HABITANTES

El alcalde Melchor Budarth Báez da inicio a la construcción de dos cuartos dormitorios en el ejido Canoas, de un paquete de 10 que incluyen otros cinco en la cabecera municipal, uno en el ejido Francisco Medrano, otro en el ejido Las Flores y uno más en el ejido Pensil.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas – En un esfuerzo continuo por mantener un gobierno cercano a la gente y atender las necesidades más apremiantes de la comunidad, el presidente municipal de Ocampo, Melchor Budarth Báez, ha dado inicio a la construcción de dos cuartos dormitorios en el ejido Canoas. Este proyecto forma parte de una iniciativa más amplia que busca mejorar las condiciones de vivienda de las familias ocampenses.

El evento de inicio de obra contó con la presencia de la Sra. Martha Uresti de Budarth, esposa del alcalde y presidenta del DIF municipal, así como de los directores de Bienestar Social, Vicente Guerrero Sánchez, y de Obras Públicas, José Luis Vázquez Rodríguez. También asistieron funcionarios municipales y miembros del cabildo, quienes respaldaron este importante proyecto.

En total, se construirán 10 cuartos dormitorios como parte de esta etapa del programa. Además de los dos que se edificarán en el ejido Canoas, se construirán cinco en diversas colonias de la cabecera municipal, uno en el ejido Francisco Medrano, otro en el ejido Las Flores y uno más en el ejido Pensil. Con estas acciones, se estima que en lo que va del año se han beneficiado cerca de 700 familias.

Las familias beneficiadas expresaron su agradecimiento al alcalde Melchor Budarth por este valioso apoyo, que consiste en la construcción de un cuarto de 4 x 4 metros con cimentación, muros de block, losa de concreto, aplanado y pintado de paredes, piso de concreto, cancelería para ventana y puerta.

Durante el evento, el alcalde Budarth Báez agradeció la hospitalidad de las familias de Canoas y reafirmó el compromiso de su administración de continuar trabajando para atender las demandas más sensibles de los habitantes de Ocampo. “Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ocampenses, y el acceso a una vivienda digna es un paso fundamental en ese camino”, declaró el edil.