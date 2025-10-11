CONCLUYE CON ÉXITO PRESENTACIÓN DEL GRUPO NORTEÑOS DE RÍO BRAVO EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.– Con gran éxito concluyó la presentación del grupo Norteños de Río Bravo, como parte del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

El evento se realizó en la Plaza de Cultura, Biblioteca, donde las familias disfrutaron de una noche musical llena de talento y tradición tamaulipeca.

Durante la jornada también participó la Estudiantina de la Escuela Primaria Justo Sierra, reforzando el compromiso del festival con la promoción de la cultura y las expresiones artísticas locales.