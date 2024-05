ATENDERÁ PATTY CHÍO PROBLEMAS AÑEJOS EN EJIDOS DE LA TEMPORALERA

*Sostiene reuniones en distintas comunidades donde le hablan de cómo se han ido agravando problemas desatendidos por gobiernos municipales

La candidata de MORENA a la alcaldía de El Mante, Patty Chio dijo que los problemas que sufren ejidos de la zona Temporalera son producto de un abandono gradual de gobiernos municipales.

Por ello, aseguró que en su llegada al Gobierno se trabajará gradualmente en resolver las distintas situaciones que le fueron planteadas.

Dijo que sostuvo diálogo con habitantes de Nuevo Tantoán, División del Norte, Generales, Lázaro Cárdenas, González Ortega, Santa Clara, Triunfo 1, Los Dorados, Flores Magón , El Triunfo 2 y Las Ánimas, ante quienes presentó su oferta electoral y escuchó sus inquietudes.

“Nos plantearon problemáticas como la de la deficiente infraestructura del agua y eso por supuesto que no es un problema nuevo, son problemas que en la última década no se han atendido y por supuesto que al no solucionarlos van creciendo hasta convertirse en problemas mayores difíciles de solucionar, pero para eso le vamos a entrar desde el primer minuto de nuestro Gobierno, porque estamos seguros que vamos a ganar”, dijo.

Aseguró que luego de este diálogo, las familias de los ejidos y poblados le manifestaron su decisión de trabajar en equipo con ella, para que la Transformación llegue a El Mante.

“La gente quiere ser partícipe de este triunfo que seguro tendremos y nos dicen que van a participar para que con un voto masivo, podamos ganar todos los candidatos de MORENA”, afirmó.