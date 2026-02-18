LLEVA PATTY CHÍO JORNADA DE BENEFICIOS A LA CAMPESINA

* La Presidenta Municipal responde a la solicitud de vecinos e inicia una serie de acciones como la habilitación de mas de 50 lámparas del alumbrado público, rehabilitación de vialidades, limpieza de espacios deportivos, reforestación y apoyos deportivos
La presidenta municipal, Patty Chío, encabezó la jornada de servicios públicos en la colonia Campesina y Ampliación Campesina, acompañada por integrantes del Cabildo y por el presidente del Consejo vecinal, Guillermo Espinosa Morales.
Durante el recorrido, se constató el revestimiento de más de seis calles del sector, la reposición de 53 lámparas para fortalecer la seguridad y la rehabilitación del puente peatonal, mejorando la movilidad y protección de las familias del sector.
De igual forma, se trabajó en la limpieza de espacios públicos de uso común y deportivos, así como la entrega de apoyos a deportistas y convivencia con los vecinos.
Con un mensaje cercano y humanista, la Presidenta expresó: “Gobernar es estar en territorio, escuchar a la gente y dar soluciones reales a sus necesidades. Cada calle rehabilitada y cada lámpara encendida representan mayor seguridad y bienestar para nuestras familias”.
Asimismo, destacó: “Nuestro compromiso es trabajar con el corazón, porque detrás de cada obra hay niñas, niños, personas adultas mayores y trabajadores que merecen vivir en mejores condiciones”.
Por su parte, el presidente del Consejo, Guillermo Espinosa Morales, agradeció la pronta respuesta a la solicitud realizada por las y los vecinos:
“Agradecemos a la presidenta municipal por atender esta petición. Hoy vemos resultados concretos que benefician directamente a nuestras familias. Cuando existe disposición y voluntad, las gestiones se convierten en acciones”.
La Presidenta Municipal reiteró también su agradecimiento a la ciudadanía por la confianza y la colaboración:
“Gracias por abrirnos las puertas y caminar de la mano con nosotros. Cuando sociedad y gobierno trabajamos unidos, logramos grandes cambios para nuestra comunidad”.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir atendiendo de manera directa a la ciudadanía, construyendo bienestar con cercanía, responsabilidad y sentido humano.