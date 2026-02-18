LLEVA PATTY CHÍO JORNADA DE BENEFICIOS A LA CAMPESINA

* La Presidenta Municipal responde a la solicitud de vecinos e inicia una serie de acciones como la habilitación de mas de 50 lámparas del alumbrado público, rehabilitación de vialidades, limpieza de espacios deportivos, reforestación y apoyos deportivos

La presidenta municipal, Patty Chío, encabezó la jornada de servicios públicos en la colonia Campesina y Ampliación Campesina, acompañada por integrantes del Cabildo y por el presidente del Consejo vecinal, Guillermo Espinosa Morales.

​Durante el recorrido, se constató el revestimiento de más de seis calles del sector, la reposición de 53 lámparas para fortalecer la seguridad y la rehabilitación del puente peatonal, mejorando la movilidad y protección de las familias del sector.

De igual forma, se trabajó en la limpieza de espacios públicos de uso común y deportivos, así como la entrega de apoyos a deportistas y convivencia con los vecinos.

​Con un mensaje cercano y humanista, la Presidenta expresó: “Gobernar es estar en territorio, escuchar a la gente y dar soluciones reales a sus necesidades. Cada calle rehabilitada y cada lámpara encendida representan mayor seguridad y bienestar para nuestras familias”.

​Asimismo, destacó: “Nuestro compromiso es trabajar con el corazón, porque detrás de cada obra hay niñas, niños, personas adultas mayores y trabajadores que merecen vivir en mejores condiciones”.

​Por su parte, el presidente del Consejo, Guillermo Espinosa Morales, agradeció la pronta respuesta a la solicitud realizada por las y los vecinos:

“Agradecemos a la presidenta municipal por atender esta petición. Hoy vemos resultados concretos que benefician directamente a nuestras familias. Cuando existe disposición y voluntad, las gestiones se convierten en acciones”.

​La Presidenta Municipal reiteró también su agradecimiento a la ciudadanía por la confianza y la colaboración:

“Gracias por abrirnos las puertas y caminar de la mano con nosotros. Cuando sociedad y gobierno trabajamos unidos, logramos grandes cambios para nuestra comunidad”.

​Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir atendiendo de manera directa a la ciudadanía, construyendo bienestar con cercanía, responsabilidad y sentido humano.