MORENA TAMAULIPAS EXIGE INVESTIGACIÓN INMEDIATA SOBRE NACIONALIDAD DE FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, afirmó hoy que el estado exige claridad y verdad ante la revelación de documentos oficiales que acreditan que Francisco Javier García Cabeza de Vaca tramitó en 2001 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un Certificado de Nacionalidad en el que manifestó, de manera libre y expresa, su renuncia a la ciudadanía estadounidense y a la protección de leyes extranjeras.

“Esto no es una acusación política, es su declaración formal ante el Estado mexicano”, sostuvo la dirigente estatal.

De acuerdo con los documentos dados a conocer por el diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna,, en 2024 el exgobernador volvió a presentar ese certificado ante el Instituto Nacional Electoral para acreditar que cumplía con el requisito constitucional de no tener otra nacionalidad al momento de buscar una candidatura. Es decir, ratificó su renuncia a la ciudadanía norteamericana.

La Constitución en México es clara: determinados cargos públicos no pueden ejercerse con doble nacionalidad. Ante ello, Morena Tamaulipas plantea una pregunta directa: si renunció formalmente para cumplir con los requisitos de elegibilidad, ¿por qué hoy pretende desconocer esa renuncia cuando políticamente le resulta conveniente?.

“No puede haber nacionalidades a modo ni declaraciones contradictorias ante distintos países. Si durante años afirmó no tener otra ciudadanía, debe sostenerlo con todas sus consecuencias legales”, puntualizó.

La dirigencia estatal subrayó que existen elementos suficientes para que el caso sea esclarecido con rigor jurídico, ya que podría configurarse una simulación frente al Estado mexicano y, en consecuencia, un posible fraude al sistema electoral.

Por ello, Morena Tamaulipas exige que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe con precisión si la renuncia manifestada fue efectiva y cuál es la situación jurídica real del ex mandatario.

“Quien aspiró a gobernar bajo protesta de decir verdad debe responder ante la ley bajo esa misma verdad. En Tamaulipas y en México nadie está por encima de la Constitución. La justicia tiene que llegar”, concluyó la presidenta estatal.

Morena Tamaulipas reiteró que no habrá silencio frente a posibles actos de simulación y advirtió que el tiempo de las evasivas y las contradicciones ha terminado.