GARANTIZA PATTY CHÍO ESPACIOS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

* “En los Gobiernos de Transformación las mujeres somos aliadas” dijo al inaugurar la Feria Mujeres Emprendedoras con más de 70 expositoras.

Como aliada de las mujeres, la Presidenta Municipal Patty Chío inauguró la Feria Mujeres Emprendedoras, que permitió un escaparate a quienes son el motor en las familias mantenses

Con la participación de más de 70 expositoras, se impulsó a las mujeres que cumplen un rol importante en la sociedad y a quienes la Presidenta Municipal reiteró su total respaldo para seguir haciendo sinergia y como mujeres, unirse en la transformación de El Mante.

“Las mujeres siempre han tenido un papel muy importante y ahora con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y con nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya y aquí en El Mante con su amiga Patty Chío, tienen las puertas abiertas para unirnos en proyectos que impulsen la economía de los hogares como esta feria, en donde todas participan atendiendo la convocatoria de las instituciones y en los gobiernos de transformación todas somos aliadas.”.

Acompañada de las coordinadoras de la Feria Mujeres Emprendedoras, Perla Cristina Chío Presidenta del Patronato DIF Mante, Erika Torres Velázquez Directora, Georgina Lerma coordinadora del Instituto Regional de la Mujer y Leticia Longoria del grupo mujeres emprendedoras, la Presidenta Municipal Patty Chío inauguró y recorrió cada uno de los stand donde reconoció la participación de todas las expositoras y reiteró que dentro de su administración, habrá de forma permanente espacios para las mujeres a quienes en este gran evento se les orientó sobre los apoyos que el gobierno estatal ofrece a través del programa “Hecho en Tamaulipas”.