IMPULSO A LA EDUCACIÓN CON LA SEGUNDA ENTREGA DE “LOS ZAPATOS BIEN PUESTOS”

Xicoténcatl, Tam. – Con el inicio del ciclo escolar, la alcaldesa Mariela López Sosa encabezó la segunda entrega del programa “Los Zapatos Bien Puestos”, iniciativa que busca respaldar a las familias vulnerables y garantizar que la niñez cuente con el apoyo necesario para acudir a clases.

Acompañada por la presidenta del Sistema DIF Municipal, Marla García López, y por integrantes del Cabildo, la presidenta municipal destacó que este esfuerzo representa un impulso a la educación y un estímulo directo a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La entrega fue recibida con entusiasmo por los padres de familia y alumnos beneficiados, quienes reconocieron la importancia de contar con este tipo de apoyos que dignifican el regreso a clases.

Con acciones como esta, el gobierno municipal refuerza su compromiso de atender a los sectores más necesitados y de seguir trabajando en programas que fortalezcan el desarrollo educativo y social de Xicoténcatl.