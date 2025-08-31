ENCABEZA ARMANDO MARTÍNEZ CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE MORENA EN ALTAMIRA

ALTAMIRA, TAM., 31 Agosto 2025.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó como mentor en la Asamblea para la Conformación del Comité Seccional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizada en la colonia Infonavit Fidel Velázquez.

Durante el evento, el alcalde agradeció el respaldo y la participación activa de los vecinos, destacando la importancia de la organización comunitaria para fortalecer el proyecto de transformación en el municipio y en todo el país.

“Gracias a todos los vecinos que hoy nos acompañaron y respaldaron esta iniciativa; juntos seguimos construyendo un mejor Altamira”, expresó Martínez Manríquez ante los asistentes.

La asamblea se llevó a cabo en un ambiente de unidad y compromiso ciudadano, consolidando un paso más en la estructura territorial de Morena en el municipio.