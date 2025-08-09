EL MANTE CELEBRARÁ EL TALENTO JOVEN CON EL CONCIERTO “LA VOZ JUVENTUD 2025”

El gobierno municipal, a cargo de la alcaldesa Patty Chio, invita a la ciudadanía a disfrutar de una noche llena de música y emoción, destacando las nuevas voces que prometen marcar el futuro.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas – El próximo domingo 10 de agosto, la Plaza Principal de El Mante se convertirá en el epicentro del talento juvenil con la celebración del primer gran concierto “La Voz Juventud 2025”. El evento, organizado por el gobierno municipal que preside la alcaldesa Patty Chio, promete ser una noche inolvidable, llena de música, pasión y sorpresas.

A partir de las 6 p. m., los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar el talento emergente de jóvenes artistas que están dejando su huella en el panorama musical. “La Voz Juventud 2025” busca ser una plataforma para impulsar a estas nuevas voces, brindándoles un espacio para mostrar su energía y creatividad.

La alcaldesa Patty Chio extendió una cordial invitación a todos los habitantes de El Mante y sus alrededores para que se unan a esta celebración. En donde serán testigos del talento, la pasión y la energía de estos jóvenes que están marcando el futuro. Será una noche llena de música, emoción y sorpresas que no se pueden perder.

El concierto “La Voz Juventud 2025” se perfila como un evento familiar y gratuito, diseñado para el disfrute de personas de todas las edades. Se espera una gran afluencia de público, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar en la Plaza Principal. No te pierdas esta oportunidad de apoyar a los jóvenes artistas locales y disfrutar de una velada musical única.