ANUNCIAN APERTURA DE LA TIENDA DIF MUNICIPAL DE GONZÁLEZ, PROYECTO PIONERO EN TAMAULIPAS.

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. – El Gobierno Municipal de González, a través del Sistema DIF, anunció la próxima apertura de la Tienda DIF Municipal, una iniciativa que busca beneficiar a las familias locales mediante la oferta de productos de la canasta básica a bajo costo, así como la promoción de la economía local. Este proyecto se ha calificado como pionero a nivel estatal.

La Lic. Sarahí Rageb Gómez, Presidenta del Sistema DIF González, realizó una visita a las instalaciones que albergarán la tienda, la cual estará en funcionamiento a principios del mes de septiembre. Este espacio, indicó, será un punto de venta que ofrecerá un motor de desarrollo comunitario al impulsar el comercio justo y el apoyo a productores locales.

A diferencia de modelos operativos de anteriores administraciones, la construcción del lugar conocido como “El Globito,” no será concesionada a un particular, pues lo que se pretende es que la tienda beneficie directamente a múltiples familias y emprendedores. La oferta de productos incluirá:

* Artesanías y productos locales: Artículos elaborados por manos gonzalenses, promoviendo el talento y la cultura del municipio.

* Productos típicos y alimentos: Una selección de la riqueza gastronómica de la región.

* Productos de la canasta básica: Artículos esenciales a precios accesibles para apoyar la economía de los hogares.

El proyecto es el resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, y la Dirección de Desarrollo Rural. La colaboración se ha enfocado en la implementación de herramientas de desarrollo económico social sostenible, como las cooperativas y los NODESS (Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria), para consolidar un modelo que garantice beneficios para toda la comunidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal de González reafirma su compromiso con el desarrollo integral y el bienestar de sus ciudadanos, construyendo un municipio más justo y próspero.