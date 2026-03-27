ARRANQUE DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD SEMANA SANTA 2026

Con la representación del Gobierno Municipal El Mante 2024-2027 la Presidenta Patty Chio dio inicio al Operativo de Seguridad Semana Santa 2026, con el objetivo de garantizar la protección y bienestar de las familias durante este periodo vacacional.

Con la participación de Protección Civil, Sedena, Guardia Estatal, Guardia Nacional y Tránsito Municipal, se desplegaron elementos que brindarán vigilancia, atención y auxilio en carreteras y espacios recreativos.

Estas acciones se realizan en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal.