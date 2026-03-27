CON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, LLEVA PATTY CHIO JUSTICIA SOCIAL A FAMILIAS

Acompañada por integrantes del Cabildo, la presidenta municipal Patty Chío realizó la entrega de la obra de pavimentación en la colonia Municipio Libre.

Con el liderazgo de Patty Chío, el Gobierno Municipal de El Mante continúa avanzando en la transformación de la infraestructura urbana, con la entrega de una obra de pavimentación que durante décadas fue solicitada por las familias de este sector.

La prolongación Tula, entre las calles Síndicos y Chicoasén, es una vialidad que forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta municipal, orientada a la construcción de circuitos viales que mejoran la conectividad, la movilidad y la calidad de vida de las y los ciudadanos; lo mismo ocurre en la calle Chicoasén, entre Síndicos y prolongación Tula.

Con esta obra no solo se dignifica la imagen urbana, sino que también se fortalece la seguridad y se facilita el acceso a servicios esenciales, beneficiando especialmente a las personas adultas mayores.

Durante el evento, habitantes del sector expresaron su sentir tras la realización de esta obra largamente anhelada:

“Esperamos 40 años para que nos hicieran esto; por años, todos los de la colonia nos cooperábamos para echar grava y arreglar como podíamos; antes era muy difícil pasar, sobre todo cuando llovía; ahora ya es otra cosa”.

La alcaldesa Patty Chío señaló que esta obra en la Colonia Municipio Libre es un compromiso cumplido, y agradeció la confianza de la ciudadanía para llevar a cabo una acción que mejora la calidad de vida de las familias y, además, permite la construcción de circuitos viales.

“Esta obra fue posible gracias al respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y del doctor Américo Villarreal Anaya, quienes continúan impulsando acciones que generan bienestar en la población”.

Asimismo, la alcaldesa reconoció la participación del Comité Social de Obra, cuya colaboración permitió dar seguimiento puntual a los trabajos, garantizando transparencia y calidad en su ejecución.

Además de la pintura de cordones, banquetas y reductores de velocidad, se instalaron luminarias para brindar mayor certidumbre a las familias que habitan en este importante sector, coadyuvando al desarrollo de un municipio más digno, seguro y con mejores oportunidades para todas y todos.