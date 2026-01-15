REFUERZA SST VERIFICACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN UNIDADES MÉDICAS Y CLÍNICAS DE TAMAULIPAS

*Se busca fortalecer el apego a las normas de operación y la seguridad de los pacientes

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para mantener una estrecha coordinación, además del acompañamiento con los propietarios y responsables de las unidades médicas y clínicas privadas de Tamaulipas, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, convocó al personal de las Coordinaciones Distritales para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a reforzar el trabajo de verificación para otorgar seguridad a la población y garantizar servicios de calidad.

Acompañado por el titular de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urácadiz y durante las visitas realizadas a los Distritos de Salud para el Bienestar del estado, mantuvo reuniones con los responsables de las Coordinaciones, para atender las necesidades de este tipo de establecimientos y cumplan con la normatividad sanitaria.

“Debemos unificar los esfuerzos y ser una especie de acompañamiento, así como lo manejamos en los procesos de atención a la salud, y como lo ha indicado el gobernador Américo Villarreal Anaya, además de apoyarlos en el cumplimiento de las normas”, dijo.

Señaló que con esta medida de, “acompañamiento”, se otorga la información y herramientas necesarias, ya que existen situaciones tales como, el establecimiento cuenta con todo los requerimientos para una intervención quirúrgica, aparatos e infraestructura, pero no cuanta con la papelería necesaria del médico que la realiza, entre otras observaciones.

Por último destacó que el trabajo del personal sanitario es fundamental y el compromiso con la población es aplicar y hacer cumplir las leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, para ello pidió a los coordinadores para la Protección contra Riesgos Sanitarios de cada uno de los Distritos de Salud para el Bienestar, mantener contacto permanente con propietarios, responsables, Cámaras o Asociaciones de este tipo de giros sanitarios.

Cuarto Poder de Tamaulipas/