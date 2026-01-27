RECONOCE CONALEP MANTE APOYO E IMPULSO DE PATTY CHÍO A LA EDUCACIÓN

*Hacen sinergia: gobierno, Conalep e IP para que mantenses se capaciten y se abran oportunidades de empleo.

En reunión con el Consejo de Vinculación, el director del plantel 127 del Conalep Mante, Daniel Cruz Hernández, reconoció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal, Patty Chío, para fortalecer en El Mante la educación de los jóvenes.

A punto de iniciar un nuevo ciclo escolar, se destacó el compromiso de los empresarios de diversas especialidades que participan en la Modalidad Dual, fortaleciendo la carrera profesional técnica de Autotransporte de Carga, una opción educativa que representa una oportunidad real para transformar la vida de las y los estudiantes mantenses.

Durante el encuentro, se subrayó que el impulso a la educación técnica contribuye a una formación integral, preparando a los jóvenes no solo en el ámbito académico, sino también en valores, disciplina y habilidades prácticas que facilitan su incorporación inmediata al sector productivo.

En su mensaje, la presidenta municipal, Patty Chío, reafirmó la importancia de seguir invirtiendo en la educación como eje de transformación social:

“Cuando apoyamos la educación, transformamos vidas. En El Mante creemos en nuestras y nuestros jóvenes, y trabajamos para brindarles herramientas reales que les permitan construir un mejor futuro para ellos y sus familias”, expresó.

Agregó que estas acciones se alinean con la visión del gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien ha sido claro al señalar que “educación, educación y más educación” es el camino para lograr un desarrollo con bienestar y justicia social.

Asimismo, se reconoció el papel fundamental de los empresarios que participan en el modelo de Educación Dual al abrir espacios de aprendizaje, fortaleciendo la experiencia de los alumnos para el mundo laboral.

En la reunión estuvo presente el regidor Alfredo Rodríguez, representante de la CONATRAM, quien refrendó el compromiso del Ayuntamiento de El Mante de continuar impulsando la vinculación entre el sector educativo, empresarial y gubernamental, bajo la convicción de que la educación es la base del progreso del municipio.