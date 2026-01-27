EXHORTA SST A MOTOCICLISTAS UTILIZAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El secretario de Salud, hizo un llamado a la población a tomar las medidas necesarias para evitar accidentes de tránsito, con enfoque a los relacionados con motocicletas, para ello recomendó utilizar casco; protecciones en hombros, codos, rodillas, espalda y nudillos; entre otros, para proteger la vida.

El titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, señaló que a través de los integrantes del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) así como personal de tránsito estatal y municipal, han reforzado las acciones y los mensajes de sensibilización para reducir este tipo de percances viales.

“Estamos ante el incremento del uso de motocicletas, y en ocasiones, quienes las utilizan tienen un comportamiento arriesgado que provoca o se involucra en un accidente, por ello el reto al que nos enfrentamos es la sensibilización de todos los grupos de edad para que utilicen las medidas de seguridad y manipulen este trasporte de manera adecuada”, destacó Hernández Navarro.

Dijo que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, trabaja en el reforzamiento de estrategias preventivas y de difusión, así como de capacitación, para el entrenamiento del motociclista, enfocadas a la sensibilización y el majeo de las mismas, tales como el no rebasar en un tercer carril, no meterse entre vehículos, ni manejar a exceso de velocidad; conocer la vuelta continua, entre otras.

Cabe mencionar que los accidentes en este tipo de vehículo de motor se encuentran involucrados en su mayoría jóvenes entre 18 y 35 años; y pese a que en la temporada vacacional de diciembre de 2025, en el municipio de Victoria no se registraron accidentes de motociclistas, pero al cierre del año ocupó el primer lugar por estos percances, seguido del municipio de Mante y Altamira.

Es una prioridad bajar la estadística y permitir que los ciudadanos tengan más años de vida saludable, que no tengamos muertes por accidentes viales y el llamado es a respetar las leyes y no manejar a exceso de velocidad, puntualizó Hernández Navarro.

Cuarto Poder de Tamaulipas/