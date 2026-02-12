EXIGE DR. MIGUEL ALEJANDRO ZÚÑIGA RODRÍGUEZ INVESTIGACIÓN PROFUNDA ANTE ECOCIDIO EN GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. El Presidente Municipal de González, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, denunció esta semana un grave daño ambiental en la comunidad de Carranza I, donde la mortandad de miles de peces y la evidente contaminación del agua han puesto en alerta sanitaria a cuatro comunidades rurales.

Tras un recorrido de inspección, el edil calificó la situación como un “ecocidio” que compromete el suministro de agua para consumo humano en los poblados de Carranza I, San Fernando, Independencia y Cascabel, quienes dependen directamente de este cuerpo de agua.

“Estamos aquí con el equipo de Recursos Hidráulicos del Estado tomando muestras. No vamos a permitir que la irresponsabilidad de unos pocos afecte la vida de muchos. Exigimos a las autoridades competentes llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a quienes resulten responsables de este daño ambiental y social”, afirmó el Alcalde quien se mostró acompañado de ciudadanos afectados.

De acuerdo con los primeros reportes de los habitantes, la contaminación podría derivarse del vertido de residuos industriales río arriba. Ante la imposibilidad de bombear agua por su baja calidad, el Gobierno Municipal ha activado un plan de contingencia para abastecer a las familias mediante camiones cisterna, mientras se esperan los resultados de laboratorio que determinen el tipo de contaminante presente.

Zúñiga Rodríguez reiteró que su administración, mantendrá una vigilancia permanente sobre los recursos hídricos del municipio, especialmente ante la proximidad de la temporada de estiaje; sin embargo, solicitó a las autoridades competentes investigar la causa de este daño ambiental que compromete la salud de la ciudadanía de más de 300 familias en comunidades rurales.