INSTALA GOBIERNO DE TAMAULIPAS MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para garantizar que todos los centros de rehabilitación operen bajo condiciones sanitarias legales, dignas y con pleno respeto a los derechos humanos, se instala la Mesa Interinstitucional para la Implementación del Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones 2026–2028.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Rebolledo Urcádiz, presidió la reunión en la que se implementó esta estrategia estatal que está orientada a fortalecer la atención digna, segura y profesional de las personas con problemas de adicción en Tamaulipas.

“Con la formalización de esta Mesa Interinstitucional, se asegura la coordinación efectiva entre dependencias, se definirán rutas de actuación para establecer canales permanentes de seguimiento y evaluación, así como se contempla la creación del distintivo estatal Centro Certificado en Rehabilitación de Adicciones, como un mecanismo de reconocimiento público a los establecimientos que cumplan integralmente con los estándares sanitarios y de trato digno”, destacó Rebolledo Urcádiz durante la sesión.

Dijo que por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, desde el año pasado se realizó recorrido por los 50 centros anexos del estado, para revisar la situación de cada uno de ellos y buscar estrategias para que cumplan con todos los procesos, para ello se presenta formalmente este programa estatal que definirá mecanismos de coordinación para su implementación ordenada, gradual y con enfoque humanista.

Este Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones 2026–2028, se implementa en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y se concibe como una política pública integral basada en niveles de cumplimiento y clasificación de riesgo, privilegiando el acompañamiento institucional, la capacitación y la mejora continua por encima de acciones penales.

En la reunión se contó con la participaron de los representantes de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Salud Pública, Comisión de Derechos Humanos del Estado, Sistema DIF, Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Coordinación Estatal de Protección Civil y la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital del Estado.

Cuarto Poder de Tamaulipas/