PRESENTE EL BOX MANTENSE EN LA OLIMPIADA RUMBO A LA CONADE TAMAULIPAS

Con gran orgullo, 13 pugilistas y 4 entrenadores recibieron su uniforme oficial para representar dignamente al municipio de El Mante en esta importante etapa rumbo a la victoria.
Las y los atletas pertenecen a los gimnasios: Pepe González
Chano Muñiz
Elías López
Turrubiates Box In Club
La Presidenta Municipal, Patty Chío, les deseó el mayor de los éxitos, reconociendo su esfuerzo, disciplina y compromiso, y reiterando el respaldo del Gobierno Municipal al deporte mantense.
Este día inician los combates, arrancando los octavos de final, donde las y los boxeadores darán todo en el ring para poner en alto el nombre de El Mante.
El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 refrenda su compromiso de seguir impulsando el talento deportivo y acompañar a las y los atletas en cada paso rumbo a sus metas.
El box mantense está presente y listo para darlo todo.