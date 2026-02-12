ILUMINA PATTY CHÍO HOGARES DE LA NUEVA APOLONIA

* ​Habitantes de la colonia Nuevo Amanecer agradecen obra de ampliación de red de electrificación que ilumina sus hogares.

* ​Acompañada de síndicos y regidores, la presidenta municipal hace entrega formal de esta acción.

​Nueva Apolonia, El Mante Tamaulipas. – La alcaldesa Patty Chío encabezó la entrega oficial de la obra de ampliación de la red eléctrica en la colonia Nuevo Amanecer de esta comunidad, acción que fortalece la infraestructura básica y mejora de manera directa la calidad de vida de las familias beneficiadas.

La señora Guillermina Benavides Moreno, presidenta del Comité Social de Obra, expresó su agradecimiento a la alcaldesa Patty Chío y a los integrantes del Cabildo por hacer posible esta importante obra.

“En nombre de las familias beneficiadas, agradecemos a nuestra presidenta municipal por escuchar nuestra petición y cumplir su palabra. Hoy nuestras casas ya cuentan con energía eléctrica, lo que representa mayor seguridad y mejores condiciones de vida para nuestras hijas e hijos. Gracias por no dejarnos solos y por trabajar siempre de la mano con la comunidad”, manifestó.

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que esta obra responde a una de las necesidades más sentidas, convirtiéndose hoy en una realidad que impulsa el desarrollo y bienestar social.

“Gracias por acompañarnos en esta importante entrega de la obra de ampliación de la red eléctrica, que hoy beneficia directamente a las familias de esta comunidad”. Recordó que meses atrás se dio el banderazo de arranque del proyecto, reafirmando el compromiso de cumplir con las demandas ciudadanas. “Hoy hacemos entrega de una obra muy anhelada y sentida por todas y todos ustedes; hoy es una realidad que mejora su calidad de vida y fortalece el bienestar de sus hogares”, señaló.

En el evento se contó con la presencia de síndicos y regidores del Ayuntamiento, cuyo respaldo fue reconocido públicamente: “Agradezco la presencia de síndicos y regidores, quienes con su respaldo y compromiso nos permiten dar respuesta a las necesidades de nuestra gente”.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para concretar obras de alto impacto social: “Agradecemos infinitamente el respaldo de nuestro gobernador; gracias a su apoyo se realizan obras que representan un verdadero impacto social. Así trabajamos en los gobiernos de la Transformación: en unidad y con un solo objetivo, beneficiar a quienes más lo necesitan”.

También subrayó la colaboración entre Federación, Estado y Municipio para impulsar acciones que transforman comunidades. Finalmente, reconoció el liderazgo nacional en la implementación de políticas públicas con enfoque social. “Valoramos el trabajo y liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuyo compromiso con el pueblo de México impulsa acciones que transforman vidas”.

El Gobierno Municipal reiteró su reconocimiento al Comité Social de Obra por su participación activa en la supervisión y cumplimiento de los compromisos adquiridos, reafirmando que solo en unidad se continúa transformando la vida de las familias mantenses.