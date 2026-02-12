CIUDAD VICTORIA RECIBE MÁS ESTATALES RUMBO A LA OLIMPIADA REGIONAL 2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Del 12 al 15 de febrero la capital tamaulipeca será sede de los Estatales organizados por el INDE Tamaulipas, eventos clasificatorios rumbo a la Olimpiada Regional 2026.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, destacó el gran apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la Secretaría de Bienestar que dirige Silvia Casas González, para la realización de las competencias; además, aplaudió la gran afluencia de atletas que participarán y el nivel deportivo que se verá en cada uno de los eventos.

El boxeo abrirá actividades desde el doce de febrero y concluirá el día 15 en el Gimnasio Edmundo Castro Núñez de la Unidad Deportiva Siglo XXI.

Esta disciplina tendrá una de las mayores convocatorias del evento, con 330 participantes provenientes de 16 municipios, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Madero, Altamira, Aldama, Abasolo, El Mante, Tula, Victoria, Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Valle Hermoso.

Una de las competencias con mayor participación será el atletismo, que se desarrollará del 13 al 15 de febrero en la pista atlética del Polideportivo “Américo Villarreal Guerra”. En esta disciplina participarán alrededor de 360 personas entre atletas y entrenadores, provenientes de trece municipios, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, El Mante, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Jiménez, Llera, Tula y el anfitrión Ciudad Victoria.

En el mismo periodo, se llevará a cabo el levantamiento de pesas en el área de pesas del Polideportivo, con la presencia de las delegaciones de Matamoros, Tampico y Victoria, reuniendo a 52 participantes entre atletas y entrenadores, quienes buscarán dar las marcas necesarias para avanzar a la siguiente fase.

Con estos selectivos, el INDE Tamaulipas definirá a los representantes estatales que buscarán clasificar a la etapa nacional, por lo que durante cuatro días Ciudad Victoria vivirá una intensa actividad deportiva, recibiendo a más de 700 atletas en su camino hacia la Olimpiada Regional 2026.

Además, este tipo de competencias también genera turismo deportivo en la capital tamaulipeca que impulsa la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes y comercios locales, lo cual beneficia no sólo al deporte, sino también a la economía local.

Cuarto Poder de Tamaulipas/