REFUERZA FRANK DE LEÓN COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN EL EJIDO ALTACIMA

El alcalde de Gómez Farías reafirmó que la infraestructura y el apoyo escolar son pilares de su administración tras reunirse con familias de la zona serrana.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – En un esfuerzo por mantener la cercanía con el sector educativo y atender las necesidades de las comunidades rurales, el alcalde Frank de León realizó una visita de trabajo al ejido Altacima, donde sostuvo un encuentro directo con la comunidad escolar de la zona.

Durante su estancia en la escuela primaria Artículo 3 Constitucional, el edil destacó que la educación se mantiene como el eje central y la prioridad número uno de su gestión municipal. De León escuchó de primera mano las peticiones y proyectos planteados por las madres de familia, quienes expusieron las metas de la institución para el presente ciclo.

El mandatario municipal enfatizó la importancia de mantener un diálogo constante con los padres de familia para asegurar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo.

“¡Cuentan con un servidor!”, expresó el alcalde de manera entusiasta a las madres de familia, reiterando su disposición para canalizar recursos y gestiones en beneficio del plantel.

Con estas acciones, la administración de Gómez Farías busca consolidar un modelo educativo sólido en todo el municipio, priorizando las escuelas de las comunidades más alejadas para cerrar la brecha de oportunidades entre los jóvenes de la región.