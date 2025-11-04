RESPALDA ARMANDO MARTÍNEZ AL SNTE CON MAYOR INFRAESTRUCTURA

*El alcalde de Altamira inaugura cancha de cachibol con cubierta metálica y gestiona la integración de personal municipal a la Secretaría de Educación del Estado

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, refrendó su respaldo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la inauguración de una cancha de cachibol con cubierta metálica en la Coordinación Regional No. 9 del SNTE, ubicada en el fraccionamiento San Jacinto, en la zona Laguna de la Puerta.

El evento contó con la presencia del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas.

“La inauguración de esta obra representa un digno reconocimiento a la clase magisterial por todo el esfuerzo que realiza en la enseñanza y en favor de la educación de nuestro municipio. Es un espacio que servirá para eventos con la comunidad magisterial, padres de familia y alumnos, fortaleciendo la cohesión social”, destacó Martínez Manríquez durante su mensaje.

Por su parte, el líder sindical Arnulfo Rodríguez Treviño agradeció al alcalde y al cabildo altamirense por esta acción en beneficio de los trabajadores de la educación.

“Muchas gracias, alcalde. Has hecho un buen trabajo, has dignificado a Altamira, a Tamaulipas y a todos mis hermanos maestros, que están muy contentos con tu magnífico trabajo”, expresó.

La obra, que beneficia directamente a 350 personas, tuvo una inversión de 1 millón 566 mil 646.80 pesos, y forma parte de las acciones municipales para mejorar la infraestructura educativa y deportiva.

Durante el acto, el presidente municipal también planteó al líder del SNTE la posibilidad de integrar a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a los 203 trabajadores municipales —entre maestros, intendentes, veladores y personal administrativo— que actualmente laboran en cerca de 350 escuelas públicas de Altamira.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento destina 1 millón 115 mil 408 pesos mensuales al pago de dicho personal, recursos que podrían redirigirse a nuevas obras de infraestructura educativa en beneficio de la comunidad escolar.

Con esta iniciativa, Armando Martínez reafirma su compromiso con el sector educativo y con los docentes de Altamira, fortaleciendo la colaboración entre el municipio y el magisterio tamaulipeco.