IMPULSA PATTY CHÍO A LOS EMPRENDEDORES MANTENSES

* Participan en 4o bazar Navideño “Un DIFciembre para recordar”, del DIF Tamaulipas

Con la invitación de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas Dra. María Santiago de Villarreal, El Mante se hace presente en el cuarto bazar navideño “Un DIFciembre para recordar”.

El evento realizado en el Polyforum de Ciudad Victoria congrega emprendedores y artesanos de los 43 municipios, donde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en El Mante se hace presente con la participación de emprendedores locales.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío, la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez agradeció a los emprendedores y artesanos mantenses por aceptar la convocatoria y participar en el bazar navideño con el cual se busca fortalecer el bienestar y la economía de los comerciantes mantenses en esta época decembrina, siendo impulsados por el Gobierno Municipal.

El bazar navideño “Un DIFciembre para recordar” estará vigente los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre en el Polyforum de Ciudad Victoria donde se tiene en exhibición y venta productos de joyería, artesanías, manualidades y una gran variedad de conservas, café y repostería que forman parte de la gastronomía de comerciantes y emprendedores mantenses