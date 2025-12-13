GOBIERNO DE GONZÁLEZ Y SEDENA LLEVAN JORNADAS MÉDICAS Y DE ACCIÓN SOCIAL A ZONAS RURALES DE GONZÁLEZ

González, Tamaulipas. – El Gobierno Municipal de González y la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo dos Jornadas Médicas y de Acción Social en el Poblado de López Rayón y en el Ejido La Reforma. Dichas Jornadas estuvieron encabezadas por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Presidente Municipal, refrendando el compromiso firme con el bienestar ciudadano. Esta acción se consolidó gracias a la invaluable y estratégica colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y se contó con la distinguida presencia del Capitán Segundo Orlando Hernández Sánchez del 15 Batallón de Infantería de Tampico, Tamaulipas, y un equipo de 25 valiosos elementos militares.

Su participación es un testimonio de la gran labor social que el Ejército Mexicano realiza en favor de la población civil.

Por parte del municipio, el Sistema DIF González, presidido por la Lic. Sarahí Rageb Gómez fue fundamental en la organización, demostrando su sensibilidad y cercanía con la comunidad, sumándose a la oferta de servicios gratuitos que ahí se pusieron a disposición de la ciudadanía.

Durante el día, cientos de habitantes de ambas comunidades tuvieron acceso a una amplia gama de servicios completamente gratuitos, lo que representa un significativo apoyo a la economía de las familias:

Se brindaron Consultas Médicas generales, atención Dental especializada y servicios de Cortes de Cabello gratuitos. Un servicio muy solicitado fue la Reparación de Electrodomésticos y Equipos Celulares, logrando que las familias recuperaran aparatos sin incurrir en gastos.

También se ofreció Asesoría Jurídica y orientación legal, además de una Bolsa de Trabajo especial de la SEDENA y la Guardia Nacional, abriendo puertas para el desarrollo personal y profesional.

En paralelo a la atención directa a la ciudadanía, la jornada se fortaleció con trabajos de limpieza y deshierbe de la comunidad, mejorando los espacios públicos y fomentando un entorno más digno y seguro.

El Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez agradeció públicamente a los elementos de la SEDENA por su apoyo invaluable y su gran Labor Social. “El trabajo conjunto con nuestras fuerzas armadas es clave para llevar la transformación a cada rincón de González. A través de estas jornadas, cumplimos con el compromiso de que el Gobierno Municipal esté al servicio de la ciudadanía, y que mejor que hacerlo en equipo con ustedes,” puntualizó.

Llamó la atención, que el Alcalde, médico de profesión, participó en la jornada realizando consultas médicas y algunas curaciones, lo que fue bien recibido por los pacientes quienes recibieron la atención.