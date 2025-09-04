SUMA ESFUERZOS ARMANDO MARTÍNEZ EN FAVOR DE LA PRESERVACIÓN DEL AGUA

Reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una importante reunión de trabajo con el Ing. Jaime Gudiño Zárate, Director del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Tamaulipas.

Durante el encuentro, celebrado en la capital del estado, ambas autoridades dialogaron sobre estrategias y proyectos para fortalecer la infraestructura hídrica de Altamira, con el objetivo de garantizar un uso eficiente y responsable del vital líquido.

Acompañaron al presidente municipal el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Altamira, así como parte del equipo del organismo operador.

Entre los acuerdos alcanzados, destaca la voluntad de ambas instancias por continuar impulsando iniciativas orientadas a la conservación del agua, mejorando así la calidad de vida de las familias altamirenses y asegurando la sostenibilidad del recurso para las futuras generaciones.

La administración municipal reiteró su disposición para trabajar de la mano con la CONAGUA, consolidando acciones conjuntas que fortalezcan la infraestructura hidráulica y promuevan una cultura del agua en toda la región.