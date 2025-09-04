ES CARRETERA MANTE–OCAMPO–TULA: REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE EN MÉXICO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado de Tamaulipas bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso con el desarrollo sustentable, al destacar la construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula, reconocida por sus altos estándares ambientales y su visión de futuro.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, destacó que la obra, actualmente en su etapa final, incorpora 116 mil metros cúbicos de concreto ecológico permeable, un material innovador que permite la filtración del agua y reduce significativamente la emisión de contaminantes.

“Con la visión de nuestro gobernador, la infraestructura carretera se moderniza en el estado, realizándola con plena responsabilidad ambiental. Esta autopista es ejemplo de cómo la ingeniería puede ser aliada del medio ambiente”, expresó el Secretario.

Apuntó que, como parte de las acciones integrales de sustentabilidad, se implementará un plan de reforestación de 306 mil árboles que serán sembrados en más de 271 hectáreas, además de la reubicación de más de 32 mil especies de flora nativa, protegiendo así la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.

“La carretera Mante–Ocampo–Tula representa una obra estratégica de conectividad, convirtiéndose en un ejemplo del nuevo modelo de infraestructura verde que impulsa Tamaulipas; eficiente, sostenible y con visión de futuro”, refirió el servidor público.

Agregó que esta obra constituye un pilar de la ingeniería en nuestro país y demuestra el sólido compromiso que tiene el Gobierno de Tamaulipas al ejecutar las mejores prácticas internacionales en cada uno de sus procesos para garantizar el cuidado del medio ambiente.

Cuarto Poder de Tamaulipas/