CONVOCA SECRETARIO DE SALUD A FORTALECER LOS PROGRAMAS PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRASPLANTES

*En reunión con el Sector Salud

ALFREDO GARCÍA BECERRA

VICTORIA, TAMAULIPAS. – Para definir y fortalecer las rutas de colaboración para este 2026, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, presidió los trabajos de la primer Reunión Interinstitucional sobre Donación de Órganos y Trasplantes.

Como parte de los avances de la transformación del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya y alcanzar los objetivos en el tema de la donación y trasplantes en Tamaulipas, se convocó a los integrantes del Sector Salud a establecer los compromisos para reforzar las campañas de sensibilización y la vinculación con la sociedad civil; analizar las necesidades de las unidades para llevar a cabo este tipo de procesos, así como los protocolos para realizarlos.

“Hablar de donación y trasplante es un tema muy sensible, por lo que nuestra labor debe ser con empatía, debemos pensar en las personas que han decidido donar y reconocer su acto solidario, lo que hoy nos convoca es sin duda el amor a la vida, el poder dar esperanza a quien más lo necesita para avanzar en la transformación del sistema estatal de salud y crear una cultura de donación” destacó Hernández Navarro durante su participación.

Durante la reunión se analizaron los temas de diagnóstico actual del proceso de donación y trasplante; la identificación de actores clave y niveles de participación; la notificación de donantes potenciales; rutas de colaboración interinstitucional; fortalecimiento de la infraestructura y recursos humanos especializados; marco normativo y obligaciones institucionales; estrategias de comunicación social y promoción de la cultura de donación; así como el análisis de casos recientes en la entidad.

El evento, que se llevó cabo en las instalaciones del Hospital de Alta Especialidad de esta ciudad, se contó con la asistencia del delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar; el subdelegado Médico del ISSSTE, Iván Cortina Beltrán; el titular del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz; así como los titulares de las unidades médicas hospitalarias y funcionarios estatales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/