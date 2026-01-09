INVITA MARIELA LÓPEZ SOSA A LA GRAN FINAL DEL SOFTBOL NOCTURNO EN XICOTÉNCATL

La alcaldesa convoca a las familias xicotenquenses a disfrutar de la clausura del torneo este viernes 9 de enero en la Unidad Deportiva, promoviendo la sana convivencia y el apoyo al deporte local.

Xicoténcatl, Tam. – Con el objetivo de fortalecer los vínculos comunitarios y fomentar la actividad física en el municipio, la presidenta municipal, Mariela López Sosa, extendió una cordial invitación a toda la ciudadanía para asistir a los encuentros finales del Torneo de Softbol Nocturno 2026.

La cita deportiva tendrá lugar este viernes 9 de enero en las instalaciones de la Unidad Deportiva, donde las acciones en el diamante darán inicio a partir de las 6:00 PM. Se espera una jornada llena de adrenalina y ambiente familiar, marcando el cierre de una temporada que ha destacado por el talento y la entrega de los equipos locales.

Durante la convocatoria, la alcaldesa subrayó la importancia de estos espacios para la integración social: “Unidos, apoyemos el deporte y la sana convivencia en nuestro municipio”, manifestó López Sosa, reafirmando el compromiso de su administración con la creación de entornos recreativos seguros y vibrantes para jóvenes y adultos.

Se invita a los asistentes a acudir con sus familias para respaldar a sus equipos favoritos en lo que promete ser una noche estelar para el deporte en Xicoténcatl.