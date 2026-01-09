IMPULSAN EL EMPRENDIMIENTO EN OCAMPO CON LA TRADICIONAL ENTREGA DE ROSCA DE REYES

La C.P. Martha Uresti de Budarth encabezó el recorrido por negocios locales para reconocer el esfuerzo diario de los comerciantes y fortalecer la unidad comunitaria.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el firme objetivo de preservar las tradiciones y, al mismo tiempo, brindar un respaldo simbólico a quienes sostienen la economía del municipio, la C.P. Martha Uresti de Budarth encabezó la entrega de las tradicionales Roscas de Reyes a emprendedores y establecimientos comerciales de la localidad.

Esta iniciativa surge como una muestra de reconocimiento al esfuerzo constante de los hombres y mujeres que, a través de sus negocios, contribuyen diariamente al desarrollo de Ocampo. Durante el recorrido, se destacó que estas acciones buscan estrechar los lazos entre el sector público y el comercial, fomentando un ambiente de colaboración y cercanía.

“Seguimos trabajando para fortalecer la economía local y la unión de nuestra comunidad”, se enfatizó durante la jornada, subrayando que el apoyo al emprendimiento es un motor fundamental para el bienestar de las familias ocampenses.

Con este gesto, se reafirma el compromiso de la administración por mantener una presencia activa en las calles, escuchando de primera mano las necesidades del sector productivo y celebrando la identidad cultural que define a la región en este inicio de año.