DIF ALTAMIRA FORTALECE LA INCLUSIÓN CON ENTREGA DE APOYO FUNCIONAL

Con el firme propósito de apoyar a quienes más lo necesitan, la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, junto a la Síndico Primera Blanca Guzmán, visitó el domicilio de la señora Santa Martínez Nicasia, en la zona centro del municipio, para hacer entrega de una silla de ruedas.

Este apoyo funcional representa una mejora significativa en la calidad de vida de la beneficiaria, reafirmando el compromiso del DIF de promover la esperanza, la dignidad y una mayor movilidad para las familias más vulnerables.

“Cada apoyo entregado significa más movilidad, más dignidad y más esperanza”, destacó Rossy Luque, quien aseguró que el DIF seguirá trabajando de manera cercana y constante con las familias altamirenses, impulsando acciones que realmente transforman vidas.