ARMANDO MARTÍNEZ, EL ALCALDE MEJOR EVALUADO DE TAMAULIPAS

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, se posicionó como el alcalde mejor evaluado de Tamaulipas, de acuerdo con el más reciente estudio realizado por la casa encuestadora Demoscopia Digital, correspondiente al mes de agosto de 2025.

Con una aprobación ciudadana del 61.2%, Martínez Manríquez encabeza el ranking estatal de desempeño de los gobiernos municipales, superando a Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico, quien obtuvo un 60.8%, y a Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, con 59.3% de aprobación.

El resultado refleja la creciente confianza de la ciudadanía hacia un gobierno local que ha apostado por el trabajo cercano, la atención directa a las necesidades sociales y la ejecución de políticas públicas de impacto tangible. Durante su administración, Martínez Manríquez ha impulsado grandes proyectos en infraestructura, bienestar social y desarrollo económico, consolidando a Altamira como un referente estatal en materia de gobernanza.

Con estos indicadores, el municipio de Altamira reafirma su posición como un ejemplo de administración pública eficiente, transparente y orientada al servicio ciudadano, bajo el liderazgo del Dr. Armando Martínez Manríquez.