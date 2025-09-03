OCAMPO, SE PREPARA PARA CELEBRAR LA INDEPENDENCIA CON UNA GRAN NOCHE MEXICANA

El Gobierno Municipal invita a la comunidad a disfrutar de un festival artístico, música en vivo y muchas sorpresas en la Plaza Principal.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas – El Gobierno Municipal de Ocampo, presidido por el C. P. Melchor Budarth Báez, extiende una cordial invitación a todos los ciudadanos y visitantes a unirse a la celebración de la Independencia de México con una Gran Noche Mexicana. El evento se llevará a cabo el próximo lunes 15 de septiembre en la Plaza Principal, a partir de las 6:30 p.m.

La noche promete ser una experiencia inolvidable, llena de patriotismo, cultura y diversión para toda la familia. El programa incluye un festival artístico a cargo de la Casa de Cultura de Ocampo, donde talentosos artistas locales mostrarán su arte y folclor mexicano.

Para ambientar la noche, el reconocido Trio Balderas y Los Cadetes se encargarán de poner el toque musical con sus interpretaciones en vivo. Los asistentes podrán disfrutar de un amplio repertorio de música tradicional mexicana, desde los clásicos del mariachi hasta los ritmos alegres de la música norteña.

Además de las presentaciones artísticas y musicales, el Gobierno Municipal ha preparado muchas sorpresas más para los asistentes. Habrá juegos, concursos, antojitos mexicanos y muchas otras actividades para que todos puedan disfrutar de una noche llena de alegría y convivencia familiar.

El Gobierno Municipal de Ocampo invita a todos a asistir a esta gran fiesta mexicana por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar en la Plaza Principal.

¡No te pierdas la Gran Noche Mexicana en Ocampo! ¡Ven con tu familia y celebremos juntos el Grito de Independencia!