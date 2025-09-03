OCAMPO BRILLA CON NUEVA ILUMINACIÓN EN EL LIBRAMIENTO FRANCISCO ESCOBAR ROSALES

Con el encendido de las nuevas luminarias, se busca brindar mayor seguridad y un impulso al desarrollo del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El gobierno municipal de Ocampo, encabezado por el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez, puso en marcha la obra de alumbrado público en el Libramiento Profesor Francisco Escobar Rosales. En un evento que contó con la presencia de la C.P. Martha Uresti de Budarth, esposa del alcalde, así como de miembros del Cabildo, se dio el banderazo de inicio a esta importante mejora para la comunidad.

El Libramiento Profesor Francisco Escobar Rosales, una vía crucial para el tránsito local y regional, presentaba hasta ahora deficiencias significativas en su sistema de iluminación. Consciente de esta problemática, la administración del C.P. Melchor Budarth Báez ha priorizado la modernización del alumbrado público como una acción fundamental para garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Esta iniciativa responde al compromiso de la administración municipal de fortalecer la seguridad y promover el progreso en Ocampo. El nuevo sistema de iluminación no solo busca mejorar la visibilidad para los conductores y peatones que transitan por el libramiento, sino también crear un entorno más seguro y propicio para el desarrollo de actividades económicas y sociales. Las autoridades municipales destacaron que esta obra representa un paso significativo hacia un Ocampo más moderno y seguro para todos sus habitantes.