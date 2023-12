VA GUILLERMO VERLAGE BERRI POR ALCALDIA DE GONZÁLEZ REGISTRA SU PRE-CANDIDATURA EN MOVIMIENTO CIUDADANO 

Se empieza a pintar de naranja el sur del estado destacando las opciones frescas y jóvenes de Mante y la aceptación de quienes ya demostraron con hechos en González, Altamira y Aldama.

ALFREDO GARCIA BECERRA

VICTORIA, TAM. – Dentro del bastión importante de aspirantes y precandidatos que fortalecen a Movimiento Ciudadano en el Sur del estado, además de Mante, Altamira y Aldama, destaca y resalta la inscripción que hiciera de su pre candidatura para la presencia municipal de González el capitán piloto aviador Guillermo Verlage Berri, un personaje ampliamente conocido en el sector agrícola y en su municipio que ya gobierno en dos ocasiones.

Con altas posibilidades de volver a encabezar la administración municipal por el gran trabajo efectuado, que abarco desarrollo y progreso con sentido social y humanitario junto con su esposa Inés Duarte, quien lo acompaño al registro de la solicitud de la candidatura y entrega de documentación al órgano rector del proceso de selección de candidaturas de MC en esta capital.

Además de su esposa y ex presidenta del DIF González Inés Duarte le acompañaron a Guillermo Verlage en este trascendental momento, el coordinador estatal de MC Juan Carlos Zertuche Romero y el diputado local, dos veces candidato a gobernador, ex alcalde de Victoria, ex diputado local y ex diputado federal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

A Guillermo Verlage Berri se le atribuye el fin del reinado priista al imponer la bandera opositora en el gobierno municipal en la secuencia de poder acentuada en los últimos trienios de Jesús Miguel Ortega González (2002 – 2004), José Guadalupe Flores García (1999 – 2001), Juan Rafael Osorio Garza (1996 – 1998), Juan Manuel González Astorga (1993 – 1995), Atilano Almazán Izaguirre (1990 – 1992), Eleno Luna Hernández (1987 – 1989), Andrés Núñez Ramos (1984 – 1986), Diego Padrón Castro (1981 – 1983) y Eleno Luna Hernández (1978 – 1980).