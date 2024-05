“VAMOS A ARRASAR EL 2 DE JUNIO CON VOTOS LIMPIOS DE NUESTRA GENTE”: PATTY

*La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia aseguró que en MORENA no incurrirán en prácticas ilegales para ganar simpatías, pues tienen al pueblo de su lado sin tener que caer en prácticas electoreras como lo hace la oposición

El 2 de junio y con la participación masiva de los ciudadanos, MORENA ganará con los votos limpios y honestos de la gente que sabe que los gobiernos de la Cuarta Transformación están de su lado, aseguró la candidata a la presidencia municipal de El Mante Patty Chio De la Garza.

En su recorrido por la colonia Santa Mónica y Burocrática, la candidata sostuvo un encuentro con medios de comunicación quienes la cuestionaron de prácticas ilegales en que están incurriendo sus contrincantes, como la compra de votos o el intercambio de simpatías por dinero o incluso el condicionamiento de programas y acciones.

Ante esto, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que en cada colonia y ejido, la gente sabe que los gobiernos de la 4T trabajan en llevarles beneficios todo el año, sin distingos, sin condiciones y sobretodo sin intenciones electoreras solo en tiempo de comicios.

“Nuestra campaña es directa, de contacto con la gente, escuchando lo que nos quieren decir y diciéndoles lo que vamos a hacer y ellos creen en nuestro proyecto, desgraciadamente antes se aprovechaban de las necesidades de las personas, pero como se los hemos dicho, en MORENA no nos manejamos así, no traemos láminas ni cemento, nuestra lucha es para darle beneficios a la gente no solo en tiempos electorales sino todo el año”, dijo.

Agregó que la gente ya no se deja engañar y sabe que no pueden cambiar su voto por un beneficio electorero y los llamó a “no soltar sus credenciales” y llamó a quienes apoyarán a MORENA a no confiarse y votar masivamente.

“Sabemos que vamos a ganar y estoy segura que vamos a arrasar con puro limpio y honesto, ni un solo voto comprado, con esos votos vamos a ganar el 2 de junio”, dijo.