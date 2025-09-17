POR FINALIZAR TRÁMITE PARA SOLICITUD DE CARTILLA CLASE 2007

*El plazo vence el 15 de octubre, por lo que se invita a quienes aún están pendientes por realizar lo a que acudan en horario de 8 a 4 de la tarde .

El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 que preside Patty Chío, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, invita a los jóvenes de la clase 2007 y remisos a que acudan a realizar el trámite para la liberación de la cartilla de identidad militar, teniendo como fecha límite el 15 de octubre próximo.

El responsable de la Junta Carlos Márquez Quilpas, solicitó a los interesados acudir a realizar el trámite presentando los siguientes documentos: Acta de nacimiento (actualizada) CURP (actualizado y certificado), comprobante del máximo grado de estudios, credencial de elector(remisos), carta de residencia (tramitada por la Secretaría del Ayuntamiento); 4 fotografías b/negro tamaño cartilla.

El Proceso de recepción de documentos inició el pasado 15 de enero y concluye el próximo 15 de octubre, en horario de atención de 08:00 a 16.00 horas en las oficinas de Presidencia Municipal.