MARIEL ALMAZÁN Y HÉCTOR ALMAGUER CIUDADANOS CON PASIÓN POR SERVIR

El cambio que en realidad buscamos no lleva colores, es fuerza de voluntad y ganas de ver una mejor ciudad, trabajando juntos de la mano por el Mante que todos queremos” H. A. A. V.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM.- Imbuidos por los principios y valores heredados de sus padres, que definieron su vocación de servicio, Héctor Alejandro Almaguer Vázquez encontró en Mariel Berenice Almazán López, el amor de su vida y una compañera en su firme propósito de contribuir a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los habitantes de El Mante.

Desde su página de Facebook, Almaguer expresó hace ocho meses y medio una idea que guía su accionar: “El cambio que en realidad buscamos no lleva colores, es fuerza de voluntad y ganas de ver una mejor ciudad, trabajando juntos de la mano por el Mante que todos queremos”. Esta filosofía, compartida con Mariel, se ha traducido en acciones concretas en beneficio de la comunidad.

Y de la mano con esos ideales Almaguer junto con Mariel los transformaron en hechos levando alegría a la niñez en las pasadas posadas navideñas, tapando baches con un grupo de amigos, compartiendo con ambulantes, con deportistas de alto rendimiento, con futbolistas, rehabilitando áreas verdes de colonias como Linares. Apoyando a personas que fueron afectadas por las lluvias, a deportista que sufriera la fractura en un juego de béisbol, a vecina de la colonia Unidad Nacional, que perdiera su hogar en un incendio.

“Estamos aquí para respaldar a nuestra gente en los momentos más difíciles. No están solos” escribe Almaguer.

El apoyo a la niñez es una prioridad para Almaguer, quien considera que el apadrinamiento de jardines de niños le brinda una satisfacción mayor que cualquier rédito político. Su colaboración con los rodantes nocturnos de las colonias Victoria y Popular es una muestra de su apoyo al desarrollo de pequeñas empresas familiares.

Junto con su esposa Mariel ex candidata a la alcaldía Mantense que se desempeña dentro del sector educativo y en múltiples actividades que como animadora realiza con la niñez y familias del municipio y que son parte de la gama de conocimiento de su licenciatura en educación con especialidad en desarrollo e integración infantil, comparten alegría diversión y convivencia en celebraciones del Dia del Niño y de la Madre en colonias y ejidos del municipio.

Su participación ciudadana y de servicio se aprecia en las reuniones sostenidas en las colonias las Arboledas, Jardín, ampliación Camotero, Popular, Infonavit Linares, Azucarera, Veracruz, Jesús Garcia Corona, Vamos Tamaulipas y Victoria así como en los ejidos Cuauhtémoc y Magdaleno Aguilar entre muchos otros

A través de hechos concretos, Almaguer y Mariel demuestran su vocación de servicio, como lo evidencian el apoyo brindado para la mejora del alumbrado público en las colonias Las Villas, Obrera 1 y Luis Donaldo Colosio, la rehabilitación de la Avenida Victoria en la colonia Victoria, y la recuperación de áreas verdes en las colonias Nicolás Bravo y Nacional Colectiva 3ra etapa. También destaca la rehabilitación del camino peatonal que conecta la colonia Anáhuac 1 con las colonias Progreso Social, Revolución Verde y Victoria.