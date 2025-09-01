MARIELA LÓPEZ RESPALDA LA EDUCACIÓN EN EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026

Xicoténcatl, Tam.– Este día, Mariela López Sosa, presidenta municipal de Xicoténcatl, encabezó la ceremonia de arranque del ciclo escolar 2025-2026, reafirmando su compromiso con la niñez y la juventud del municipio.

En el evento se contó con la presencia de la Dra. Silvia Casas González, Secretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya; así como del Mtro. José Luis Vallejo Boijseauneau, jefe del sector No. 14 en representación del Dr. Miguel Ángel Valdez García; el Profr. Hans Pérez Trujillo, representante sindical de la D-1-149; y la directora de la institución, Mtra. María Magdalena Montelongo López.

También participaron el alumno Carlos Emanuel Nieto Sosa y la madre de familia Sra. Virginia Mercedes Arriola Ochoa, quienes compartieron mensajes de entusiasmo en este nuevo ciclo escolar.

En esta jornada, el Gobierno del Estado entregó libros de texto gratuitos y uniformes escolares, mientras que el Gobierno Municipal de Xicoténcatl entregó balones y una bandera, fortaleciendo el espíritu deportivo e institucional de la comunidad escolar. Con estas acciones, la alcaldesa Mariela López reiteró que su gobierno seguirá trabajando de la mano con las autoridades estatales y educativas para garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje para las y los estudiantes de México-Tencal.